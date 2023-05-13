Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал ложными сообщения о вмешательстве России в выборы в республике

Ранее действующий турецкий лидер прокомментировал свой потенциальный проигрыш на президентских выборах, которые состоятся 14 мая. По его словам, власть в республике определяется демократическим путем, и любой легитимный результат выборного процесса не встретит сопротивления. При этом Эрдоган отметил, что уверен в своем переизбрании на новый срок.