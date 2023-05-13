Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал ложными сообщения о вмешательстве России в выборы в республике

Сообщения о якобы вмешательстве России в турецкие выборы являются ложными и несправедливыми. Об этом заявил министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что не планирует прекращать конструктивные отношения с главой РФ Владимиром Путиным из-за недовольства США действиями Москвы, передает Радио Sputnik. Об этом политик рассказал во время интервью на телевидении.
Ранее действующий турецкий лидер прокомментировал свой потенциальный проигрыш на президентских выборах, которые состоятся 14 мая. По его словам, власть в республике определяется демократическим путем, и любой легитимный результат выборного процесса не встретит сопротивления. При этом Эрдоган отметил, что уверен в своем переизбрании на новый срок.