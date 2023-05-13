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Власти Германии планируют поставить Украине военную технику общей стоимостью 2,7 млрд евро

Политика
Власти Германии планируют поставить Украине военную технику общей стоимостью 2,7 млрд евро

ФРГ намерена в ближайшие месяцы поставить Украине военную технику, стоимость которой составляет 2,7 млрд евро. Киев может получить еще одну партию танков Leopard.

В перечне техники на отправку 20 боевых машин пехоты Marder, 30 танков Leopard 1, 200 беспилотников для разведки, логистические транспортные средства, системы ПВО IRIS-T. Также Киеву могут поставить боеприпасы, сообщает Der Spiegel.

Ожидается, что Германия объявит о новом пакете помощи Украине 14 мая, когда в Ахене будут награждать президента государства Владимира Зеленского премией имени Карла Великого. В издании не отрицают вероятности личного присутствия украинского главы.

Страны Запада направляют технику на помощь стране. Из Великобритании Киеву поставили танки Challenger 2.
германия Украина военная техника
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