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Власти Хмельницкой области сообщили о возгорании на объекте критической инфраструктуры

Происшествия
Власти Хмельницкой области сообщили о возгорании на объекте критической инфраструктуры

Власти Хмельницкой области сообщили о возгорании на объекте критической инфраструктуры, который находится за пределами населенных пунктов. Соответствующая информация следует из официального Telegram-канала администрации.

Об этом стало известно в субботу, 13 мая. В настоящий момент на месте произошедшего работают спасательные службы. Подробности инцидента будут озвучены позже, указывается в сообщении.

«Объект находится вне населенных пунктов», — указывается в Telegram-канале.

Власти Хмельницкой области также добавили, что в регионе отдельные поезда будут следовать измененным графиком.
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