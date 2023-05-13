Власти Хмельницкой области сообщили о возгорании на объекте критической инфраструктуры, который находится за пределами населенных пунктов. Соответствующая информация следует из официального Telegram-канала администрации.
Об этом стало известно в субботу, 13 мая. В настоящий момент на месте произошедшего работают спасательные службы. Подробности инцидента будут озвучены позже, указывается в сообщении.
«Объект находится вне населенных пунктов», — указывается в Telegram-канале.
Власти Хмельницкой области также добавили, что в регионе отдельные поезда будут следовать измененным графиком.