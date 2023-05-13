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Вооруженные силы РФ провели ночную операцию по уничтожению объектов ВСУ в нескольких регионах

Армия
Вооруженные силы РФ провели ночную операцию по уничтожению объектов ВСУ в нескольких регионах

Российская армия в ночь на 13 мая атаковала объекты ВСУ в Запорожской, Днепропетровской и Николаевской областях, сообщает «Русская весна».

Согласно данным издания, ВС РФ провели ночную операцию по уничтожению военных объектов Украины. Известно, что в Славянско-Краматорской агломерации, где находятся склады с вооружением ВСУ, прогремели взрывы. Помимо этого, с помощью БПЛА-камикадзе «Герань-2» удалось уничтожить объекты в Запорожской, Днепропетровской и Николаевской областях.

Также звуки мощных взрывов раздавались в Киевской, Львовской и Хмельницкой областях. Отмечается, что после ударов по украинским объектам начался пожар в Николаеве.

Ранее Минобороны РФ отчиталось об уничтожении трех складов с боеприпасами ВСУ в ДНР. Они ликвидированы на территории поселков Торское и Терны.
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