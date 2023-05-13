Вооруженные силы РФ провели ночную операцию по уничтожению объектов ВСУ в нескольких регионах

Согласно данным издания, ВС РФ провели ночную операцию по уничтожению военных объектов Украины. Известно, что в Славянско-Краматорской агломерации, где находятся склады с вооружением ВСУ, прогремели взрывы. Помимо этого, с помощью БПЛА-камикадзе «Герань-2» удалось уничтожить объекты в Запорожской, Днепропетровской и Николаевской областях.