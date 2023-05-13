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Двух мужчин арестовали в Ставропольском крае по подозрению в осквернении символа воинской славы России

Происшествия
Двух мужчин арестовали в Ставропольском крае по подозрению в осквернении символа воинской славы России

Двух мужчин, подозреваемых в осквернении символа воинской славы России, арестовали в Ставропольском крае. Противоправные действия заметил местный житель, который сделал злоумышленникам замечание и обратился в полицию, сообщили в СУ СК РФ по региону.

Двух мужчин арестовали в Ставропольском крае по подозрению в осквернении символа воинской славы России

Все случилось в городском парке Нефтекумска. По данным ведомства, утром 5 мая подозреваемые осквернили объект культурного наследия регионального значения «Памятник Вечной Славы». В итоге дебоширов задержали и возбудили в их отношении уголовное дело по части 4 статьи 354.1 УК РФ («Осквернение символов воинской славы России, совершенное группой лиц»).

За решеткой оказались 28-летний и 31-летний уроженцы соседней республики. Расследование уголовного дела продолжается.
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