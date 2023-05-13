Тело пожилой женщины обнаружили во время тушения горящей машины скорой помощи в Киеве

Ранее на выезде из рабочего поселка Мокроус Саратовской области произошло столкновение санитарной машины и легковушки Ford Focus. Как сообщал министр здравоохранения региона Олег Костин, в результате пострадала фельдшер. Она была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.