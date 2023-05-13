Представительство ЛНР в СЦКК: 12 мая по Луганску выпустили две ракеты большой дальности Storm Shadow

В Telegram-канале организации поделились деталями вчерашнего удара по городу. Там уточнили, что Вооруженные силы Украины выпустили по нему три снаряда. Среди них оказались две крылатые ракеты англо-французского производства Storm Shadow. Также украинские военные применили снаряд ADM-160B MALD.