Пьяный житель Самарской области избил 11-летнего мальчика за отказ играть с ним в футбол

В Шенталинском районе Самарской области агрессивный прохожий накинулся на 11-летнего мальчика за отказ играть с ним в футбол.
О произошедшем сообщают «Вести Самара». По имеющейся информации, мальчик вместе с несколькими друзьями играл во дворе с мячом. В определенный момент к компании несовершеннолетних подошел нетрезвый местный житель. Он сказал, что хочет сыграть с ними в футбол. Дети отказались.
В ответ на это мужчина начал ругаться на мальчиков. А после он повалил одного из школьников на землю, избил руками и ногами и скрылся с места происшествия.
О случившемся полицейским доложили медики, которые осматривали избитого мальчика. Школьник, получивший многочисленные ушибы, смог описать внешность агрессивного любителя футбола. Вскоре по подозрению в нападении на ребенка правоохранители задержали 59-летнего местного жителя, который до этого уже попадал в поле зрения сотрудников органов. Возбуждено уголовное дело по статье «Побои».
Ранее в Ростове-на-Дону родители до смерти избили свою восьмимесячную дочь. Тело девочки супруги спрятали в доме и сообщили полиции о том, что ее якобы похитили.