Пьяный житель Самарской области избил 11-летнего мальчика за отказ играть с ним в футбол

О произошедшем сообщают «Вести Самара». По имеющейся информации, мальчик вместе с несколькими друзьями играл во дворе с мячом. В определенный момент к компании несовершеннолетних подошел нетрезвый местный житель. Он сказал, что хочет сыграть с ними в футбол. Дети отказались.