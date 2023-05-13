Глава МИД Венгрии Сийярто пригрозил блокировкой санкций ЕС, если Киев не исключит OTP Bank из «спонсоров войны»

До этого киевская власть внесла финансовую организацию в список тех компаний, которые якобы спонсируют вооруженный конфликт на Украине. По словам Петера Сийярто, из-за таких действий Будапешту «будет очень трудно» прийти к консенсусу со странами Евросоюза по вопросам введения новых санкций против России.