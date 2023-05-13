Глава МИД Венгрии Сийярто пригрозил блокировкой санкций ЕС, если Киев не исключит OTP Bank из «спонсоров войны»

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт может заблокировать санкции ЕС против России, если Украина не исключит венгерский OTP Bank из перечня «спонсоров войны». Слова чиновника цитирует местная служба Euronews.
До этого киевская власть внесла финансовую организацию в список тех компаний, которые якобы спонсируют вооруженный конфликт на Украине. По словам Петера Сийярто, из-за таких действий Будапешту «будет очень трудно» прийти к консенсусу со странами Евросоюза по вопросам введения новых санкций против России.
«Это поражает. Это возмутительно. Это скандально», — прокомментировал глава венгерского МИД внесение OTP Bank в украинский список.
Сийярто отметил, что деятельность OTP Bank соответствует международным стандартам и законодательству. Венгрия требует от Киева убрать организацию из украинского перечня «спонсоров войны», иначе европейское государство не сможет даже начать переговоры по одиннадцатому пакету антироссийских санкций.