Рэпер Баста устроил истерику на «Голосе» из-за выступления участницы проекта

Ранее рэпер рассказал, что приобрел на свой первый гонорар. В 1996 году Баста заработал свои первые деньги и купил фиолетовые джинсы Wrangler и черные замшевые туфли, которые ему предложил один из друзей. Обувь исполнитель проносил два года, а потом потерял ее.