Рэпер Баста устроил истерику на «Голосе» из-за выступления участницы проекта

Участница проекта «Голос» Эльмира Диваева напугала рэпера Басту своим исполнением песни «Про любовь» в стиле треш-метал. Из-за этого у члена жюри началась истерика.
Диваевой удалось поразить своим выступлением не только жюри, но и зрителей шоу. Невзирая на испуг Басты, подопечная композитора Владимира Преснякова смогла пройти в проекте дальше.
Ранее рэпер рассказал, что приобрел на свой первый гонорар. В 1996 году Баста заработал свои первые деньги и купил фиолетовые джинсы Wrangler и черные замшевые туфли, которые ему предложил один из друзей. Обувь исполнитель проносил два года, а потом потерял ее.