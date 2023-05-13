Памятник легендарному режиссеру Всеволоду Мейерхольду появился во дворе Новой сцены Александринки в Петербурге

Памятник легендарному режиссеру и актеру Всеволоду Мейерхольду появился во дворе Новой сцены Александринского театра в Петербурге. Торжественное открытие мемориала состоялось 12 мая на фестивале в честь десятилетия площадки, пишет kp.ru.
Напомним, что Новая сцена легендарного театра носит имя прославленного артиста и педагога. На указанной площадке стартовал трехдневный фестиваль «Новая X», который завершится 14 мая.
Мероприятие соединит в себе все четыре направления, традиционно представленные на Новой сцене, — медиаискусство, музыка, танец и театр. Вчера, в первый день фестиваля, петербуржцы смогли послушать беседу Валерия Фокина, Андрея Могучего и Александра Малича о Новой сцене. Также в рамках «Новой X» пройдет премьера спектакля-инсталляции Кирилла Люкевича и лекции Александра Чепурова «Мейерхольд приходит в Национальный театр».