Памятник легендарному режиссеру Всеволоду Мейерхольду появился во дворе Новой сцены Александринки в Петербурге

Мероприятие соединит в себе все четыре направления, традиционно представленные на Новой сцене, — медиаискусство, музыка, танец и театр. Вчера, в первый день фестиваля, петербуржцы смогли послушать беседу Валерия Фокина, Андрея Могучего и Александра Малича о Новой сцене. Также в рамках «Новой X» пройдет премьера спектакля-инсталляции Кирилла Люкевича и лекции Александра Чепурова «Мейерхольд приходит в Национальный театр».