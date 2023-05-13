Власти Финляндии приступили к установке забора на границе с Ленинградской областью

Власти Финляндии приступили к реализации плана по установке металлического забора на границе с Ленинградской областью. Первые секции зеленого ограждения появились на пропускных пунктах в Иматре и Светогорске, пишет kp.ru.
В Telegram-канале финской пограничной службы говорится, что это — «пилот строящегося восточного пограничного барьера в Пелколе». Возведение забора идет по плану, отметили сотрудники иностранного ведомства. Недостроенное ограждение сверху снабдят линией из колючей проволоки.
По словам пограничников Финляндии, длина «испытательного забора» составляет три километра, а возвели такой отрезок для оценки морозостойкости конструкции. Также предполагается проверить потенциальное «скопление людей, прибывающих с востока», до окончательной установки ограждения.