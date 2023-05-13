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Американский истребитель F-16 разбился во время тренировочного полета в Южной Корее

Происшествия
Американский истребитель F-16 разбился во время тренировочного полета в Южной Корее

Истребитель Вооруженных сил США F-16 разбился в Южной Корее. Самолет потерпел крушение во время тренировочного полета, который проходил неподалеку от крупной американской военной базы Осан, пишет деловая газета «Взгляд».

По данным южнокорейского командования ВВС Соединенных Штатов, F-16 рухнул в сельской местности. Пилот воздушного судна катапультировался и остался жив. Военнослужащего доставили в медицинское учреждение.

В результате ЧП среди гражданских лиц никто не пострадал. Другие обстоятельства и детали инцидента уточняются.
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