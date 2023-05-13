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Последствия утреннего взрыва в Луганске попали на видео

Происшествия
Последствия утреннего взрыва в Луганске попали на видео

В Сети появились ролики, снятые после утреннего взрыва в Луганске. На них заметны последствия прилета.

На кадрах роликов, снятых местными жителями, видно, как в небо поднимается умеренный столб серого дыма. По сравнению со вчерашним происшествием он не такой обильный. Пока что известно об одном взрыве в Луганске. Подробностей удара еще не представили.

Предварительно, он произошел на окраине города, около поселка Юбилейный. По словам очевидцев, в результате удара выбиты стекла, а также ухудшилось состояние крыш некоторых домов.

Вечером 12 мая ВСУ выпустили по Луганску две ракеты. Информацию о взрывах подтвердил врио главы ЛНР Леонид Пасечник. Среди пострадавших шесть детей.
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