Певица Лайма Вайкуле заступилась за представителя Кремля Дмитрия Пескова после гневных комментариев в его адрес

Народная артистка Латвийской Республики Лайма Вайкуле похвалила пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова за его теплый прием певицы Аллы Пугачевой, покинувшей Россию. В интервью «И грянул Грэм» она сказала, что таким образом должен был поступить каждый.
Следует отметить, что 6 мая на Троекуровском кладбище прошли похороны модельера Валентина Юдашкина. На церемонию прощания приехали многие артисты и государственные деятели, среди которых были замечены Песков и Пугачева. На видео, распространенном в Сети, можно увидеть, как политик подошел к исполнительнице и поцеловал кисть ее руки в знак приветствия.
За такой жест по отношению к Примадонне Песков получил большое количество негативных комментариев. Однако Вайкуле отметила, что не понимает причины такой реакции. По ее словам, представитель Кремля повел себя «правильно, красиво, элегантно». Она добавила, что это честь подойти к такой знаменитости и выразить уважение и поддержку.
Ранее пользователи социальных сетей обвинили Пугачеву в предательстве Родины после ее поздравлений ветеранов Великой Отечественной войны. Ее публикация с архивными фотографиями вызвала критику со стороны комментаторов.