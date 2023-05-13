Певица Лайма Вайкуле заступилась за представителя Кремля Дмитрия Пескова после гневных комментариев в его адрес

За такой жест по отношению к Примадонне Песков получил большое количество негативных комментариев. Однако Вайкуле отметила, что не понимает причины такой реакции. По ее словам, представитель Кремля повел себя «правильно, красиво, элегантно». Она добавила, что это честь подойти к такой знаменитости и выразить уважение и поддержку.