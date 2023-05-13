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Обязательства стран G7 по поддержке Киева повысились до 44 млрд долларов

Политика
Обязательства стран G7 по поддержке Киева повысились до 44 млрд долларов

Объем обязательств поддержки киевского режима со стороны государств «Большой семерки» и их партнеров на период с 2023 года по начало 2024 года вырос до 44 миллиардов долларов.

Соответствующая информация следует из совместного заявления министров финансов и глав ЦБ G7. Об этом стало известно 13 мая, в субботу.

«Мы <…> увеличили наши обязательства по бюджетной и экономической поддержке Украины на 2023 год и начало 2024 года до 44 миллиардов долларов», — подчеркивается в документе.

Поддержка даст украинскому правительству возможность начать восстановление поврежденной инфраструктуры и стабилизировать экономику государства, указали в заявлении.
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Военкоры ФАН