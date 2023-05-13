Обязательства стран G7 по поддержке Киева повысились до 44 млрд долларов

Объем обязательств поддержки киевского режима со стороны государств «Большой семерки» и их партнеров на период с 2023 года по начало 2024 года вырос до 44 миллиардов долларов.
Соответствующая информация следует из совместного заявления министров финансов и глав ЦБ G7. Об этом стало известно 13 мая, в субботу.
«Мы <…> увеличили наши обязательства по бюджетной и экономической поддержке Украины на 2023 год и начало 2024 года до 44 миллиардов долларов», — подчеркивается в документе.
Поддержка даст украинскому правительству возможность начать восстановление поврежденной инфраструктуры и стабилизировать экономику государства, указали в заявлении.