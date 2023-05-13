Пользователи Сети нашли противоречие в призыве главы МИД Германии Бербок к миру не помогать РФ с вооружением

Комментаторы в социальных сетях отреагировали на заявление главы МИД Германии Анналены Бербок в адрес России.
Бербок на встрече глав МИД стран Евросоюза заявила, что любые поставки оружия в РФ приравниваются к участию в украинском конфликте. Помимо этого, немецкий политик призвала весь мир не поддерживать Москву в данной ситуации.
Пользователи Сети осудили Бербок — некоторые нашли противоречие в ее словах о поставках оружия в Россию и отправке Евросоюзом боевых машин на Украину. Европейские страны в таком случае точно также приравниваются к участию в конфликте против РФ. Один из комментаторов заявил, что у суверенных государств есть права и глава МИД Германии не должна принимать решения за других.
Ранее читатели газеты Exxpress назвали Бербок глупой за ее высказывания о терактах на «СП». Некоторые пользователи Сети призвали игнорировать любые заявления политика.