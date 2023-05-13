Депутат Госдумы Константин Затулин выступил за разработку новой военно-морской доктрины России

Депутат Госдумы, первый заместитель главы комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил РИА Новости, что Россия нуждается в новой военно-морской доктрине.
По словам государственного деятеля, необходима доктрина, которую подготовят люди, знающие флот и понимающие его роль в стратегии. Депутат подчеркнул — нельзя, чтобы группировка кораблей рассматривалась как придаток сухопутных сил. Он считает, что в рамках одного ведомства интересы армии в РФ всегда будут подавлять интересы ВМФ, чего не должно быть.
Затулин напомнил, что в прошлом флоты были переданы в подчинение сухопутным военным округам, что нарушило централизованное руководство ВМФ. Народный избранник считает правильным и давно назревшим готовящееся решение о выведении армады из подчинения военных округов и возврате прямого подчинения Главкомату ВМФ России.
Ранее командующий Черноморским флотом РФ вице-адмирал Виктор Соколов заявил о том, что в Крыму появилось единое информационное поле для раннего обнаружения угроз с воздуха со стороны Украины. Офицер отметил, что неспособные вести боевые действия в море ВСУ делают ставку на воздушные диверсии.