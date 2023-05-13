Депутат Госдумы Константин Затулин выступил за разработку новой военно-морской доктрины России

По словам государственного деятеля, необходима доктрина, которую подготовят люди, знающие флот и понимающие его роль в стратегии. Депутат подчеркнул — нельзя, чтобы группировка кораблей рассматривалась как придаток сухопутных сил. Он считает, что в рамках одного ведомства интересы армии в РФ всегда будут подавлять интересы ВМФ, чего не должно быть.