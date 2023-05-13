Четыре человека пострадали после столкновения иномарки с автобусной остановкой в Челябинске

Две иномарки столкнулись на перекрестке улиц Марченко и Первой Пятилетки. После ДТП один из автомобилей влетел в остановку с людьми, передает РЕН ТВ в своем Telegram-канале. В результате травмы получили два пешехода и оба водителя, сейчас они госпитализированы. Прочие детали инцидента уточняются.