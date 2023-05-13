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Четыре человека пострадали после столкновения иномарки с автобусной остановкой в Челябинске

Происшествия
Четыре человека пострадали после столкновения иномарки с автобусной остановкой в Челябинске

Иномарка после столкновения на дороге влетела в автобусную остановку с людьми в Челябинске. Пострадали четыре человека.

Две иномарки столкнулись на перекрестке улиц Марченко и Первой Пятилетки. После ДТП один из автомобилей влетел в остановку с людьми, передает РЕН ТВ в своем Telegram-канале. В результате травмы получили два пешехода и оба водителя, сейчас они госпитализированы. Прочие детали инцидента уточняются.

Ранее в Амурской области произошло смертельное ДТП с грузовиком на трассе Чита — Хабаровск. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства аварии.
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