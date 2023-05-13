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Депутат ЛНР Виктор Водолацкий рассказал о самочувствии пострадавших при обстреле Луганска детей

Происшествия
Депутат ЛНР Виктор Водолацкий рассказал о самочувствии пострадавших при обстреле Луганска детей

Самочувствие шестерых детей, которые пострадали 13 мая в результате Луганска, удовлетворительное. Соответствующей информацией поделился депутат ЛНР Виктор Водолацкий.

Об этом он заявил 13 мая, в субботу, в ходе разговора с корреспондентом ТАСС. Парламентарий оказался на месте произошедшего одним из первых. Он получил ранение в ходе оказания помощи детям.

«Дети на улице пострадали, приехала скорая помощь, повезла в больницу. Состояние удовлетворительное», — указал Водолацкий.

Прежде ФАН обнародовал в Сети эксклюзивные кадры последствий взрывов в Луганске. Инцидент произошел 12 мая, в пятницу.
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