Депутат ЛНР Виктор Водолацкий рассказал о самочувствии пострадавших при обстреле Луганска детей

Самочувствие шестерых детей, которые пострадали 13 мая в результате Луганска, удовлетворительное. Соответствующей информацией поделился депутат ЛНР Виктор Водолацкий.
Об этом он заявил 13 мая, в субботу, в ходе разговора с корреспондентом ТАСС. Парламентарий оказался на месте произошедшего одним из первых. Он получил ранение в ходе оказания помощи детям.
«Дети на улице пострадали, приехала скорая помощь, повезла в больницу. Состояние удовлетворительное», — указал Водолацкий.
Прежде ФАН обнародовал в Сети эксклюзивные кадры последствий взрывов в Луганске. Инцидент произошел 12 мая, в пятницу.