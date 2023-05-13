Информация о 230 тысячах госслужащих США попала в Сеть после массовой утечки из американского минтранса

В США произошла утечка данных из министерства транспорта. Она привела к тому, что в Сети появилась информация о 237 тыс. чиновников.
Минтранс направил письмо в Конгресс США с описанием возникшей ситуации. Проблемы безопасности данных отразились на системе отработки льгот TRANServe. Эта программа компенсирует государственным служащим некоторые траты на оплату транспорта. Пока не сообщают, использовали ли слитую информацию в преступных целях, передает Reuters.
По этому факту приступили к расследованию. На время установления обстоятельств утечки системы льгот заморозили до момента восстановления безопасности. В министерстве отметили, что на самом транспорте произошедшее не сказалось.
Ранее в Пентагоне также произошла утечка данных. Позже ФБР арестовало подозреваемого в совершении кибератаки.