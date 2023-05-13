Украинская радиолокационная система уничтожена бойцами ВС РФ из группировки «Юг» на Донецком направлении

Солдаты ВС России уничтожили украинскую радиолокационную систему по наводке батальона «Спарта» на Донецком направлении. Кадры ликвидации РЛС публикует РИА Новости.
Оператор беспилотника подразделения группировки войск «Юг» определил расположение системы противника и передал координаты расчету гаубицы Д-30. После этого по РЛС был нанесен удар осколочно-фугасными снарядами.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, информировало о 54 случаях ведениях огня со стороны ВСУ по территории республики за прошедшие сутки. Всего по ДНР 12 мая было выпущено 288 снарядов.