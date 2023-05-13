Украинская радиолокационная система уничтожена бойцами ВС РФ из группировки «Юг» на Донецком направлении

Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, информировало о 54 случаях ведениях огня со стороны ВСУ по территории республики за прошедшие сутки. Всего по ДНР 12 мая было выпущено 288 снарядов.