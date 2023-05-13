Житель Швеции принял бывшую одноклассницу за российского агента и зарезал ее мать

В Швеции, в городе Эребру, 26-летний мужчина напал на бывшую одноклассницу, потому что заподозрил ее в связях с Россией. В ходе конфликта была зарезана мать девушки.
Убийство произошло еще в феврале. Однако газета Aftonbladet написала о нем только сейчас. По информации издания, 25-летняя девушка получила очень сильные ножевые ранения в собственной квартире, в которую и ворвался швед. А 50-летняя мать экс-одноклассницы нападавшего скончалась от полученных травм. Мужчине предъявлено обвинение в убийстве и покушении на убийство.
Задержанный на допросе сказал, что девушка является «агентом РФ». Она якобы его преследовала. А пришел мужчина к ней в гости для того, чтобы убедить ее отказаться от работы на Россию. По версии шведа, мать бывшей одноклассницы напала на него с ножом, а он лишь защищался.
Прокурор Андерс Перссон не увидел никаких оснований для того, чтобы поверить в версию обвиняемого. Он указал на отсутствие доказательств того, что агрессию проявила женщина. Прокурор назвал задержанного психически неуравновешенным. Сам нападавший не отрицает вину, но полагает, что не должен нести уголовную ответственность.
Ранее председатель ассоциации юристов Сергей Степашин рассказал о массовом обращении граждан РФ о русофобии после их иммиграции за границу. На фоне дискриминации некоторые россияне не могут оформить документы, снять жилье или найти работу в другой стране.