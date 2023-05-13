Житель Швеции принял бывшую одноклассницу за российского агента и зарезал ее мать

Задержанный на допросе сказал, что девушка является «агентом РФ». Она якобы его преследовала. А пришел мужчина к ней в гости для того, чтобы убедить ее отказаться от работы на Россию. По версии шведа, мать бывшей одноклассницы напала на него с ножом, а он лишь защищался.