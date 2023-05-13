Здание школы получило повреждения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ

Утром 13 апреля Вооруженные силы Украины нанесли удар по Куйбышевскому району города Донецка. Как сообщает глава администрации Алексей Кулемзин, в результате пострадало здание общеобразовательного учреждения №51.
Известно, что осколки снаряда повредили фасад школы и входную дверь, также выбиты окна. Предположительно, украинские военнослужащие выпустили по школе снаряды «натовского» калибра. В настоящий момент уточняются масштабы разрушений. Информация о последствиях атаки, по словам Кулемзина, продолжает поступать.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации сообщило о 54 фактах нанесения ударов со стороны ВСУ за прошедшие сутки. Всего за 12 мая было выпущено 288 снарядов.