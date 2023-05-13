Telegraph: Индия начнет дипломатическую кампанию по возвращению вывезенных Великобританией драгоценных артефактов

По данным издания, процесс должен начаться уже в этом году. Посольство Индии в Лондоне будет направлять обращения в места хранения артефактов в Великобритании. Власти отмечают, что изъятые в условиях «колониального принуждения» драгоценности являются национальным наследием, которое на данный момент почти невозможно продемонстрировать.