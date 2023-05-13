Telegraph: Индия начнет дипломатическую кампанию по возвращению вывезенных Великобританией драгоценных артефактов

Правительство Индии намерено провести долгосрочную кампанию по возвращению артефактов, вывезенных из страны в колониальный период, сообщает Telegraph.
По данным издания, процесс должен начаться уже в этом году. Посольство Индии в Лондоне будет направлять обращения в места хранения артефактов в Великобритании. Власти отмечают, что изъятые в условиях «колониального принуждения» драгоценности являются национальным наследием, которое на данный момент почти невозможно продемонстрировать.
Правительство южноазиатской страны планирует вернуть тысячи артефактов, в том числе один из самых известных алмазов в мире Кохинур. Индийская сторона считает глубоко символичным потенциальное возвращение драгоценного камня на родину.
Ранее СМИ сообщили, что новые санкции Запада, направленные против добывающих в РФ алмазы предприятий, могут поставить под угрозу сотни тысяч рабочих мест в Индии. Сейчас российские драгоценные камни обеспечивают порядка 60% рабочих мест в отрасли.