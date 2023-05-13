Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Уроки патриотизма прошли в петербургской школе №290 при участии делегации ветеранов МВД из Белоруссии

Общество

В школе №290 Северной столицы провели уроки патриотизма. Любовь к Отечеству прививали представители профсоюза МВД по Петербургу и Ленобласти совместно с делегацией ветеранов Министерства внутренних дел Белоруссии.

Патриотические уроки давали учащимся кадетского класса. Их цель — воспитание в школьниках таких качеств, как мужество, самоотверженность, уважение защитников родины. Ученики профильного класса в будущем хотят посвятить жизнь службе в силовых структурах.

Уроки патриотизма прошли в петербургской школе №290 при участии делегации ветеранов МВД из Белоруссии

Для проведения занятий были приглашены участники специальной военной операции. К ним присоединился ветеран МВД ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области Михаил Веренинов.

«Аналогичные мероприятия, направленные на патриотическое воспитание нашей молодежи и нашего подрастающего поколения, будут с нашей стороны организовываться и проводиться и в дальнейшем», — отметил учредитель и руководитель профсоюза МВД по Петербургу и Ленобласти Александр Михайлов.

Ранее сообщалось, что в Ивановском районе Херсонщины заново открылась школа. Образовательное учреждение возобновило работу благодаря помощи волонтеров.
санкт-петербург школа патриотизм мвд россии мвд белоруссии
Военкоры ФАН