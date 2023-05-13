Водитель автомобиля протаранил супермаркет в Японии и травмировал пять человек

Об этом стало известно 13 мая, в субботу. Автомобиль разгромил стеллажи, находящиеся перед входом в магазин, а затем протаранил сам супермаркет, указывается в материале. В результате произошедшего пострадали как минимум пять человек: у женщины, которая в момент ДТП была в магазине, серьезные переломы. Она и водитель транспортного средства в настоящий момент находятся в медицинском учреждении.