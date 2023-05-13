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Бездомные собаки перекусили кисть и сломали два пальца шестилетнему мальчику в Иркутске

Происшествия
Бездомные собаки перекусили кисть и сломали два пальца шестилетнему мальчику в Иркутске

Следственное управление СК России по Иркутской области начало проверку после нападения бродячих собак на шестилетнего ребенка в микрорайоне Юбилейный. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

О произошедшем стало известно в ходе мониторинга СМИ и социальных сетей, где была опубликована новость о том, что ребенок получил телесные повреждения после нападения безнадзорных животных. После медицинского осмотра были выявлены переломы двух пальцев и рваная рана кисти.

В настоящее время сотрудниками СК проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 293 уголовного кодекса РФ «Халатность или неисполнение должностным лицом своих обязанностей, что привлекло существенное нарушение прав граждан».

Ранее аналогичный случай произошел у города Павек на Чукотке. Как сообщает глава региона Иван Леюшин, на первоклассника напала стая бродячих животных, в результате чего тот получил множественные травмы.
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