Бездомные собаки перекусили кисть и сломали два пальца шестилетнему мальчику в Иркутске

О произошедшем стало известно в ходе мониторинга СМИ и социальных сетей, где была опубликована новость о том, что ребенок получил телесные повреждения после нападения безнадзорных животных. После медицинского осмотра были выявлены переломы двух пальцев и рваная рана кисти.