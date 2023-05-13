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Реальность и шоу перемешались: Певец Стас Пьеха рассказал о психологических нюансах участия в «Фабрике звезд»

Общество
Реальность и шоу перемешались: Певец Стас Пьеха рассказал о психологических нюансах участия в «Фабрике звезд»

Артист Стас Пьеха рассказал о своем опыте участия в музыкальном реалити-шоу «Фабрика звезд». Певец сравнил проект с социальным экспериментом. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

Пьеха признался, что ему было весьма трудно различать реальную жизнь от участия в шоу. Он не мог отвыкнуть от постоянного наблюдения – дома певец задавался вопросом, почему его не снимают. Позже ему и вовсе стало страшно из-за невероятного внимания к его персоне со стороны поклонников. Со временем Пьеха свыкся с новыми обстоятельствами – график концертов стал настолько загружен, что у него просто не оставалось времени на панические мысли.

Ранее певец Юрий Лоза выразил свою жесткую позицию о «Евровидении».
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