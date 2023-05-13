«Некому будет клянчить»: Политик Владимир Константинов заявил о планах Запада на контрнаступление ВСУ

Если ВСУ повезет, и они продвинутся так, как им хочется, то Запад порадуется реализации своих целей, если им не повезет, и Киев потеряет ужасающее количество своих солдат, то его союзники окажутся рады тому, что больше некому будет «клянчить» деньги и вооружение, информируют «РИА Новости».