Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов прокомментировал предстоящее контрнаступление ВСУ.
По словам Константинова, Запад намеренно толкает Киев и ВСУ к контрнаступлению, несмотря на то, что все осознают заведомую неудачу этого плана. Предстоящая атака ВСУ станет колоссальной трагедией для Украины, однако для союзников Украины это будет шагом к положительным переменам.
Если ВСУ повезет, и они продвинутся так, как им хочется, то Запад порадуется реализации своих целей, если им не повезет, и Киев потеряет ужасающее количество своих солдат, то его союзники окажутся рады тому, что больше некому будет «клянчить» деньги и вооружение, информируют «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что издание The New York Times заявило о прекращении поддержки Киева со стороны Запада в случае провала контрнаступления ВСУ. Если атака Киева не увенчается успехом, Запад увидит, что его план по ослаблению России не сработает, а значит, нужно идти по пути мирных переговоров.