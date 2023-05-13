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Работодатели, попробовавшие ввести четырехдневную рабочую неделю, отказываются возвращаться на «пятидневку»

Общество
Работодатели, попробовавшие ввести четырехдневную рабочую неделю, отказываются возвращаться на «пятидневку»

The Washington Post сообщает, что сокращение рабочей недели лишь до четырех дней было настолько успешным, что большинство работодателей отказались возвращаться к привычной «пятидневке».

Проект, введенный инициативной группой 4 Day Week в сотрудничестве с исследовательской группой Autonomy и учеными из Бостонского колледжа и Кембриджского университета, затронул почти 3 тысячи работников. Компании, принимавшие участие, сократили свою рабочую неделю до 4-х дней и следили, что бы сотрудники не работали больше 32 часов в неделю. Результаты исследования показали, что выручка компаний за полгода выросла почти на 35%, а количество увольнений заметно сократилось.

Из 61 компании, принявших участие в эксперименте, 56 заявили, что продолжат внедрять четырехдневную рабочую неделю после окончания пилотного проекта, а 18 приняли решение сделать такой график постоянным.

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