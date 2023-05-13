Работодатели, попробовавшие ввести четырехдневную рабочую неделю, отказываются возвращаться на «пятидневку»

The Washington Post сообщает, что сокращение рабочей недели лишь до четырех дней было настолько успешным, что большинство работодателей отказались возвращаться к привычной «пятидневке».
Проект, введенный инициативной группой 4 Day Week в сотрудничестве с исследовательской группой Autonomy и учеными из Бостонского колледжа и Кембриджского университета, затронул почти 3 тысячи работников. Компании, принимавшие участие, сократили свою рабочую неделю до 4-х дней и следили, что бы сотрудники не работали больше 32 часов в неделю. Результаты исследования показали, что выручка компаний за полгода выросла почти на 35%, а количество увольнений заметно сократилось.
Из 61 компании, принявших участие в эксперименте, 56 заявили, что продолжат внедрять четырехдневную рабочую неделю после окончания пилотного проекта, а 18 приняли решение сделать такой график постоянным.
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