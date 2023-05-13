«Мир лжи»: Аналитик Джеффри Сакс назвал НАТО главной причиной конфликта России и Украины

Страны НАТО уверены в том, что они могут безнаказанно приближаться к чужим границам и не выполнять своих обещаний об отсутствии действий, которые могут спровоцировать другие государства. Так, США обещали не расширять Североатлантический альянс, однако еще в конце 20-го века рассматривали включение в военный блок Украины, приводит слова Сакса The Canadian Foreign Policy Institute.