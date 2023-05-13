«Мир лжи»: Аналитик Джеффри Сакс назвал НАТО главной причиной конфликта России и Украины

Аналитик Джеффри Сакс рассказал об одной из главных причин начала вооруженного конфликта России и Украины.
Страны НАТО уверены в том, что они могут безнаказанно приближаться к чужим границам и не выполнять своих обещаний об отсутствии действий, которые могут спровоцировать другие государства. Так, США обещали не расширять Североатлантический альянс, однако еще в конце 20-го века рассматривали включение в военный блок Украины, приводит слова Сакса The Canadian Foreign Policy Institute.
«Мы живем в мире лжи», - подытожил Сакс обещания США.
Он отметил, что действия НАТО являются главной причиной продолжения конфликта и закончить его можно только, если раз и навсегда запретить расширение альянса.
Ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о недопустимости прекращения огня в зоне вооруженного конфликта России и Украины на условиях Москвы. По словам Столтенберга, в таком случае нападения продолжатся. Он также отметил, что Россия требовала выведения военных сил НАТО из восточной части стран альянса, что является непримелемым.