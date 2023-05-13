Эстония потребовала от стран ЕС платить больше денег Киеву

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна, призвал Германию, Францию и Италию тратить до 1% их ВВП на поддержку Украины. Об этом сообщает западная пресса.
Цахкна отметил, что Эстония уже выделяет 1% своего ВВП на помощь Киеву, и заявил, что другие страны также могут позволить себе такую финансовую поддержку.
Несмотря на то, что Германия является одним из лидеров по оказанию военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине, ее выплаты на сумму 7,4 млрд евро составляют всего лишь 0,2% немецкого ВВП по расчетам Института мировой экономики в Киле, что является относительно невысоким показателем.
Ранее СМИ сообщили, что американцы планируют разместить свою авиацию на территории Эстонии. По словам представителей США, целью этого действия является «сдерживание агрессии в регионе Балтийского моря».