Эстония потребовала от стран ЕС платить больше денег Киеву

Несмотря на то, что Германия является одним из лидеров по оказанию военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине, ее выплаты на сумму 7,4 млрд евро составляют всего лишь 0,2% немецкого ВВП по расчетам Института мировой экономики в Киле, что является относительно невысоким показателем.