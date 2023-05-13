Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев будет баллотироваться на новый срок

Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев будет участвовать в досрочных выборах на пост главы Узбекистана. Об этом сообщает Telegram-канал Sputnik Ближнее Зарубежье.
Либерально-демократическая партия, в которой и состоит политик выдвинула его на новый срок. Сами выборы были анонсированы из-за того, что действующий президент решил отказать от оставшихся 3,5 лет срока. Причиной для этого он назвал перемены во всех ветках власти и смену «баланса» в отношениях.
Ранее стало известно, что досрочные выборы на пост президента Узбекистана пройдут 9 июля 2023 года.