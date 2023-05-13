Ученые назвали главную причину снижения половой активности у молодых пар

Эксперты считают, что любовная страсть недолговечна, молодые люди в порыве чувств часто принимают решение о свадьбе, но потом они взрослеют и приоритет распределения сил на любовь и на карьеру смещается в пользу второго. Именно в этот период пары часто вступают в кризисный период.