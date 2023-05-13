Депутат Госдумы Алексей Чепа: Запад пытается запугать Россию ударом ВСУ с помощью дальнобойных ракет

Все решения о поставках принимает коллективный Запад. Он же и контролирует то, куда будут целиться ВСУ. Таким образом возможный удар Киева дальнобойными ракетами будет полностью контролироваться Западом, а значит именно ему стоит ждать жесткого и соответствующего ответа на подобные действия, приводит слова Чепы «Лента.ру». Он отметил, что решение о нанесении ударов ракетами большой дальности по России может быть предпринято для устрашения Москвы, так как сам Запад понимает, что поставленных целей не достичь.