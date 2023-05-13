Экономист Шостак рассказал, к чему приведет дефолт в США

Директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак заявил, что повышение потолка государственного долга США и возможный дефолт могут привести к понижению кредитного рейтинга государства.
Об этом сообщает издание «Известия». Он отметил, что такое развитие событий уже произошло в 2011 году, когда рейтинговые агентства понизили казавшийся непоколебимым рейтинг AAA до АА+. В случае, если переговоры по поднятию потолка долга затянутся или зайдут в тупик, рейтинг может быть пересмотрен на А+.
Однако Шостак считает, что такое понижение кредитного рейтинга было бы «отрезвляющим» для США и могло бы стать лучшей опцией в будущем. Он также отметил, что у Белого дома уже есть опыт предотвращения угрозы дефолта, как это произошло в 2011 году.
Шостак говорит, что объявление дефолта, возможно, оказало бы положительное влияние на американскую экономику в будущем, так как система могла бы оздоровиться в долгосрочной перспективе. Однако, при этом выросла бы безработица, и рынок потерял бы порядка 20% своей стоимости.
Ранее СМИ предположили, что дефолт в США может стать главной причиной поражения Украины. В случае такого развития событий Вашингтону станет нечем спонсировать Киев.