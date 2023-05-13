Экономист Шостак рассказал, к чему приведет дефолт в США

Об этом сообщает издание «Известия». Он отметил, что такое развитие событий уже произошло в 2011 году, когда рейтинговые агентства понизили казавшийся непоколебимым рейтинг AAA до АА+. В случае, если переговоры по поднятию потолка долга затянутся или зайдут в тупик, рейтинг может быть пересмотрен на А+.