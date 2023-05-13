Эксперты рассказали, как накачать свои руки без особых усилий

Эксперты из издания MAXIM поделились секретом хорошо натренированных и развитых рук и рассказали о полезной тренировочной программе.
Сцепите руки по типу рукопожатия и боритесь сами с собой. Такой импровизированный «армрестлинг» не только укрепит предплечье, но и даст понять на какую руку лучше обратить особое внимание.
Сожмите руку в кулак как можно сильнее, а потом резко разожмите, вытягивая пальцы. Повторять можно пока не устанете или не надоест.
Соедините ладони как будто молитесь и начните давить руки друг к другу. Пальцами же наоборот, сопротивляйтесь и давите от ладоней.
Сцепите пальцы в замок и начните растягивать руки. Упражнение идентично предыдущему, но все надо делать наоборот.
Тренируйтесь с подручными предметами. Выкручивайте полотенце, как будто выжимаете из него воду. Возьмите свой старый эспандер и не отпускайте пока ваши руки не устанут. Поднимайте табуретку за одну ножку и старайтесь держать баланс.
Все упражнения можно делать дома и на работе, но лучше всего кончено же записаться в спортзал и взять пробное занятие у тренера, который и объяснит вам все премудрости развития мышечной массы своих рук.
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