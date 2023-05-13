Страны G7 выразили обеспокоенность мощью Ирана и КНДР

Министры финансов и главы Центробанков стран G7 в совместном заявлении выразили обеспокоенность действиями Ирана и КНДР. Об этом сообщает издание «РИА Новости».
В частности, страны семерки озабоченны «финансовым риском, исходящим от Ирана», а также угрозами, связанными с «незаконной деятельностью КНДР в области наращивания оружия массового уничтожения». В заявлении также отмечается, что группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) играет важную роль в защите целостности международной финансовой системы. Стороны выразили серьезные опасения относительно финансирования недавних пусков МБР КНДР и призвали к принятию мер по пресечению таких действий.
Ранее участники G7 выпустили заявление, в котором подтвердили свои планы дальнейшего санкционного давления на Россию. Кроме того, стороны намерены уделить особое внимание соблюдению потолка цен на российскую нефть.