Разлив нефтепродуктов произошел в Эвенкийском районе Красноярского края

Прокуратура Красноярского каря сообщила о разливе нефтепродуктов на территории склада ГСМ, береговой зоны и бассейна Нижняя Тунгуска в Эвенкийском районе. Причиной происшествия стала разгерметизация старого трубопровода.
Специалисты на данный момент проводят обработку загрязненной территории сорбентами, двойные боновые заграждения уже установлены. По предварительной версии, причиной разлива стала разгерметизация старого трубопровода, емкостного парка хранения нефтепродуктов МП ЭМР «Эвенкиянефтепродукт».
В настоящее время прокуратура проводит проверку всех обстоятельств и устанавливает степень загрязнения и причиненный ущерб природе. К работе также привлечены специалисты Росприроднадзора.
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