Врач Зухра Павлова рассказала о необходимом элементе диеты для предотвращения вреда здоровью

Врач Зухра Павлова рассказала о необходимости белка во время диеты, которая предполагает в основном фрукты.
По словам Павловой, во время диеты между основными приемами пищи должны быть перекусы, однако, только в случае, если прошло более пяти часов. В такой момент перекусить только фруктами не получится, так как организму нужен белок, поэтому он должен включать в себя нежирный йогурт или кусочек сыра. В противном случае диета может нанести вред организму, написала Павлова в своем Telegram-канале.
Ранее «Север Пресс» сообщал, что нутрициолог Алиса Балабенко рассказала о вреде диеты, которая предполагает полное исключение любимой вредной еды. Как он заявила, такая диета очень часто приводит к срывам и возвращению веса, поэтому, чтобы не срываться и контролировать вес, необходимо уменьшить порции любимых блюд и приучить к этому организм.