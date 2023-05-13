Врач Зухра Павлова рассказала о необходимом элементе диеты для предотвращения вреда здоровью

По словам Павловой, во время диеты между основными приемами пищи должны быть перекусы, однако, только в случае, если прошло более пяти часов. В такой момент перекусить только фруктами не получится, так как организму нужен белок, поэтому он должен включать в себя нежирный йогурт или кусочек сыра. В противном случае диета может нанести вред организму, написала Павлова в своем Telegram-канале.