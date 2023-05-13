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Украинский снаряд попал по дому в Белгородской области

Происшествия
Украинский снаряд попал по дому в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале заявил о том, что в ходе обстрела украинской стороной, снаряд попал на территорию частного дома.

Сообщается, что он был выпущен артиллерией и прилетел прямо во двор жилого частного дома в селе Муром Шебекинского городского округа. Осколками были повреждены фасад и кровля здания, также выбиты все окна. Целиком была разрушена хозяйственная пристройка. Пострадавших в результате инцидента нет. Обход территории с целью проверки на неразорвавшиеся снаряды продолжается.

Ранее стало известно, что ВСУ совершили 54 атаки по территории ДНР 12 мая. Всего было выпущено 288 снарядов различного калибра.
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