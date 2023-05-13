Жителя Приморья задержали после того, как он попытался продать шкуру амурского тигра

Обвинения против остальных фигурантов уголовного дела будут выдвинуты в ближайшее время. По версии следствия, двое жителей Приморского края добыли шкуру краснокнижного амурского тигра для ее перепродажи, а затем законсервировали и хранили ее в разных местах. Они привлекли еще троих соучастников для поиска покупателя, которым оказался иностранец. Один из фигурантов отправился на встречу с покупателем 7 июля прошлого года, чтобы продать шкуру краснокнижного хищника. В результате этого оперативно-розыскного мероприятия покупатель передал фигуранту муляж денежных средств в сумме 1,1 миллиона рублей, якобы в качестве оплаты. Один из задержанных был обвинен в незаконной продаже шкуры амурского тигра. Группа лиц, совершивших это, причинила ущерб Российской Федерации на сумму свыше 2,4 миллиона рублей. Всем фигурантам грозит лишение свободы на срок до восьми лет и штраф в размере до двух миллионов рублей.