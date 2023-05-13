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Жителя Приморья задержали после того, как он попытался продать шкуру амурского тигра

Происшествия
Жителя Приморья задержали после того, как он попытался продать шкуру амурского тигра

Согласно информации, опубликованной СУСК РФ по Приморскому краю, житель этого региона был обвинен в незаконной продаже шкуры краснокнижного амурского тигра.

Обвинения против остальных фигурантов уголовного дела будут выдвинуты в ближайшее время. По версии следствия, двое жителей Приморского края добыли шкуру краснокнижного амурского тигра для ее перепродажи, а затем законсервировали и хранили ее в разных местах. Они привлекли еще троих соучастников для поиска покупателя, которым оказался иностранец. Один из фигурантов отправился на встречу с покупателем 7 июля прошлого года, чтобы продать шкуру краснокнижного хищника. В результате этого оперативно-розыскного мероприятия покупатель передал фигуранту муляж денежных средств в сумме 1,1 миллиона рублей, якобы в качестве оплаты. Один из задержанных был обвинен в незаконной продаже шкуры амурского тигра. Группа лиц, совершивших это, причинила ущерб Российской Федерации на сумму свыше 2,4 миллиона рублей. Всем фигурантам грозит лишение свободы на срок до восьми лет и штраф в размере до двух миллионов рублей.

Ранее СМИ сообщили, что предприниматели из Москвы использовали краснокнижную ушастую сову для коммерческих съемок. Сотрудники полиции изъяли птицу и направили в Центр реабилитации диких животных.
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