Страны G7 заявили о стабильности мировой экономики

Ранее сообщалось, что Конгресс США и президент Джо Байден до сих пор не смогли прийти к соглашению касательно решения проблемы, связанной с растущим госдолгом Штатов. Если ситуация не будет решена в ближайшее время, стране грозит дефолт. На данный момент единственным решением этой ситуации является поднятие потолка госдолга.