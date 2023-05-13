Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Страны G7 заявили о стабильности мировой экономики

Экономика
Страны G7 заявили о стабильности мировой экономики

Страны G7 высказались о мировой экономике на фоне угрозы дефолта в США, вооруженного конфликта России и Украины, а также пандемии коронавируса в 2020 году.

Сегодня, 13 мая, состоялась встреча глав министерств финансов и центробанков стран G7. По итогам заседания было опубликовано совместное заявление, согласно которому представители «Большой семерки» признали устойчивость мировой экономики, несмотря на проблемы, вызванные конфликтом России и Украины, растущей инфляцией в мире и пандемией COVID-19.

Ранее сообщалось, что Конгресс США и президент Джо Байден до сих пор не смогли прийти к соглашению касательно решения проблемы, связанной с растущим госдолгом Штатов. Если ситуация не будет решена в ближайшее время, стране грозит дефолт. На данный момент единственным решением этой ситуации является поднятие потолка госдолга.
США g7 мировая экономика
Военкоры ФАН