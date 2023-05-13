Депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, когда можно легально собирать плоды с соседских деревьев

Растения не считаются собственностью, если они выращиваются за забором – эта территория уже принадлежит муниципалитету, а не собственнику, поэтому и плоды деревьев, растущих на придомовой территории может обрывать кто угодно, хотя по законодательству за прилегающей к забору землей должен ухаживать именно собственник.