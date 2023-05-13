Money.it: Дефолт в США станет главным фактором поражения Украины

Итальянское издание Money.it рассказало о причинах вероятного дефолта в США.
Текущий госдолг США является рекордным для страны и это грозит Вашингтону дефолтом. Единственное решение для его предотвращения заключается в поднятии потолка госдолга. Если Белый дом не предпримет соответствующие меры, то уже к началу лета текущего года Америке грозит неминуемый дефолт.
Причина этого кроется в бесконечной поддержке Украины как в финансовом, так и в экономическом плане, информирует Money.it. Отмечается также, что дефолт в США станет одним из важнейших факторов развития конфликта России и Украины, так как Вашингтону будет нечем спонсировать Киев.
Ранее сообщалось, что в ближайшие две недели министерство финансов США огласит Конгрессу дату дефолта в стране, если потолок госдолга не будет поднят. В связи с этим президент США Джо Байден заявил о готовности пойти на любые шаги для предотвращения дефолта.