Money.it: Дефолт в США станет главным фактором поражения Украины

Причина этого кроется в бесконечной поддержке Украины как в финансовом, так и в экономическом плане, информирует Money.it. Отмечается также, что дефолт в США станет одним из важнейших факторов развития конфликта России и Украины, так как Вашингтону будет нечем спонсировать Киев.