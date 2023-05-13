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Страны G7 договорились продолжить санкционное давление на Россию

Политика
Страны G7 договорились продолжить санкционное давление на Россию

Министры финансов и главы Центробанков стран G7 подтвердили свое намерение продолжать вводить и применять санкции и другие экономические меры против России и бороться с обходом этих ограничений. Об этом сообщает издание «РИА Новости».

В заявлении отмечается, что стороны также планируют сотрудничать для мониторинга трансграничных транзакций между Россией и другими странами и, если необходимо, принимать новые меры в отношении финансового сектора РФ. Они также будут следить за эффективностью ценового порога на российскую нефть и нефтепродукты, чтобы убедиться в том, что меры выполняют свое назначение, и принимать любые дополнительные решения, необходимые для реализации ограничений.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна не намерена поддерживать антироссийские санкции. Он считает, что такие меры нанесут серьезный удар по грузинской экономике.
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