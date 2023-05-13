Страны G7 договорились продолжить санкционное давление на Россию

В заявлении отмечается, что стороны также планируют сотрудничать для мониторинга трансграничных транзакций между Россией и другими странами и, если необходимо, принимать новые меры в отношении финансового сектора РФ. Они также будут следить за эффективностью ценового порога на российскую нефть и нефтепродукты, чтобы убедиться в том, что меры выполняют свое назначение, и принимать любые дополнительные решения, необходимые для реализации ограничений.