Страны G7 договорились продолжить санкционное давление на Россию

Министры финансов и главы Центробанков стран G7 подтвердили свое намерение продолжать вводить и применять санкции и другие экономические меры против России и бороться с обходом этих ограничений. Об этом сообщает издание «РИА Новости».
В заявлении отмечается, что стороны также планируют сотрудничать для мониторинга трансграничных транзакций между Россией и другими странами и, если необходимо, принимать новые меры в отношении финансового сектора РФ. Они также будут следить за эффективностью ценового порога на российскую нефть и нефтепродукты, чтобы убедиться в том, что меры выполняют свое назначение, и принимать любые дополнительные решения, необходимые для реализации ограничений.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна не намерена поддерживать антироссийские санкции. Он считает, что такие меры нанесут серьезный удар по грузинской экономике.