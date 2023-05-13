Эксперты выяснили, как могут пахнуть симптомы некоторых болезней

Эксперты из издания MAXIM рассказали о том, как можно определить наличие болезни по запаху от человека.
Специфичный, терпкий, а иногда даже неприятный запах от тела может означать серьезное заболевание. Вот несколько примеров:
Неприятный запах изо рта может свидетельствовать о наличии тонзиллита, гастрита и заболеваний кишечника.
Запах сероводорода изо рта может также говорить о том, что у человека началось воспаление в зубе или болезнь десен.
Запах сырой рыбы от пота и дыхания - это симптом того, что печень человека не справляется с нагрузкой и накапливает токсичные вещества в теле.
Кисло-сладкий запах от кожи говорит о возможном заболевании диабетом. Это связано с нарушение углеводного метаболизма.
Запах пива от кожи говорит об открытой форме туберкулеза у человека.
Резкий запах аммиака – это симптом заболеваний почек.
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