Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Эксперты выяснили, как могут пахнуть симптомы некоторых болезней

Общество
Эксперты выяснили, как могут пахнуть симптомы некоторых болезней

Эксперты из издания MAXIM рассказали о том, как можно определить наличие болезни по запаху от человека.

Специфичный, терпкий, а иногда даже неприятный запах от тела может означать серьезное заболевание. Вот несколько примеров:

Неприятный запах изо рта может свидетельствовать о наличии тонзиллита, гастрита и заболеваний кишечника.

Запах сероводорода изо рта может также говорить о том, что у человека началось воспаление в зубе или болезнь десен.

Запах сырой рыбы от пота и дыхания - это симптом того, что печень человека не справляется с нагрузкой и накапливает токсичные вещества в теле.

Кисло-сладкий запах от кожи говорит о возможном заболевании диабетом. Это связано с нарушение углеводного метаболизма.

Запах пива от кожи говорит об открытой форме туберкулеза у человека.

Резкий запах аммиака – это симптом заболеваний почек.

Ранее россиян предупредили о возможных очагах смертельной болезни.
симптомы запах болезнь
Военкоры ФАН