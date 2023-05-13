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Следственный комитет опечатал детскую площадку в Петербурге, где годовалый ребенок получил ожог от реагентов

Происшествия
Следственный комитет опечатал детскую площадку в Петербурге, где годовалый ребенок получил ожог от реагентов

Сотрудники Главного следственного управления по Санкт-Петербургу опечатали детскую площадку, где годовалый ребенок получил химический ожог третьей степени из-за находящихся на территории реагентов. Об этом пишет «РЕН ТВ».

Территория игрового комплекса в текущее время огорожена красно-белыми лентами. После проведения осмотра детской площадки удалось установить, что на данный момент все следы химикатов исчезли.

Ранее сообщалось, что ребенок получил ожог третьей степени на игровой площадке на улице Энергетиков, 33 в Санкт-Петербурге. Причиной получения травмы стали рассыпанные по земле реагенты. Малыш был госпитализирован. Его мама не стала давать каких-либо комментариев по произошедшему.
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