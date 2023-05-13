Следственный комитет опечатал детскую площадку в Петербурге, где годовалый ребенок получил ожог от реагентов

Ранее сообщалось, что ребенок получил ожог третьей степени на игровой площадке на улице Энергетиков, 33 в Санкт-Петербурге. Причиной получения травмы стали рассыпанные по земле реагенты. Малыш был госпитализирован. Его мама не стала давать каких-либо комментариев по произошедшему.