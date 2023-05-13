Очередной грузинский наемник Ника Джикашвили был ликвидирован в зоне СВО

Грузинский наемник Ника Джикашвили был ликвидирован в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает издание «MK.RU».
По данным прессы он сражался в составе «Грузинского интернационального легиона» ВСУ и погиб в результате артиллерийского удара вооруженных сил России на луганском направлении. Согласно подсчетам СМИ, это уже 44-й грузинский наемник, погибший в зоне СВО, о котором стало известно из открытых источников. Однако военкоры не исключают, что на самом деле число погибших наемников может быть намного больше.
Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал о смерти бывшего военного США Кристофера Кэмпбэлла в зоне проведения СВО. Он отметил, что его невеста отказалась отправлять тело погибшего в Америку и приняла решение провести похороны на подконтрольной Киеву территории.