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Очередной грузинский наемник Ника Джикашвили был ликвидирован в зоне СВО

Политика
Очередной грузинский наемник Ника Джикашвили был ликвидирован в зоне СВО

Грузинский наемник Ника Джикашвили был ликвидирован в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает издание «MK.RU».

По данным прессы он сражался в составе «Грузинского интернационального легиона» ВСУ и погиб в результате артиллерийского удара вооруженных сил России на луганском направлении. Согласно подсчетам СМИ, это уже 44-й грузинский наемник, погибший в зоне СВО, о котором стало известно из открытых источников. Однако военкоры не исключают, что на самом деле число погибших наемников может быть намного больше.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал о смерти бывшего военного США Кристофера Кэмпбэлла в зоне проведения СВО. Он отметил, что его невеста отказалась отправлять тело погибшего в Америку и приняла решение провести похороны на подконтрольной Киеву территории.
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